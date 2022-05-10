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إصدار تصاريح السفر للأسرة على مدار الساعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الجوازات أن خدمة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة متاحة على مدار الساعة عبر منصة أبشر، حيث تمكن الخدمة من إصدار تصريح سفر إلى خارج المملكة الكترونيا لأحد أفراد الأسرة من هم دون (21 سنة)، ويستثنى منهم المتزوجون والعسكريون.

ويتطلب تنفيذ الخدمة الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة، ثم اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

من جهة أخرى تم استحداث خدمة تفويض خدمات أبشر، حيث تمكن الخدمة من تفويض شخص آخر يقوم بالتنفيذ نيابة عنك من خلال حسابه في المنصة حفاظا على سرية معلومات الدخول الخاص بك.

وهناك 3 خدمات يمكن للمفوض تنفيذها بالنيابة، هي: إصدار الإقامة وتجديدها وإصدار التأشيرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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