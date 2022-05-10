شكرا لقرائتكم خبر إصدار تصاريح السفر للأسرة على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلب تنفيذ الخدمة الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة، ثم اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة.من جهة أخرى تم استحداث خدمة تفويض خدمات أبشر، حيث تمكن الخدمة من تفويض شخص آخر يقوم بالتنفيذ نيابة عنك من خلال حسابه في المنصة حفاظا على سرية معلومات الدخول الخاص بك.
وهناك 3 خدمات يمكن للمفوض تنفيذها بالنيابة، هي: إصدار الإقامة وتجديدها وإصدار التأشيرات.
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