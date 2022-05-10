شكرا لقرائتكم خبر إصدار تصاريح السفر للأسرة على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الجوازات أن خدمة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة متاحة على مدار الساعة عبر منصة أبشر، حيث تمكن الخدمة من إصدار تصريح سفر إلى خارج المملكة الكترونيا لأحد أفراد الأسرة من هم دون (21 سنة)، ويستثنى منهم المتزوجون والعسكريون.

ويتطلب تنفيذ الخدمة الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة، ثم اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

من جهة أخرى تم استحداث خدمة تفويض خدمات أبشر، حيث تمكن الخدمة من تفويض شخص آخر يقوم بالتنفيذ نيابة عنك من خلال حسابه في المنصة حفاظا على سرية معلومات الدخول الخاص بك.

وهناك 3 خدمات يمكن للمفوض تنفيذها بالنيابة، هي: إصدار الإقامة وتجديدها وإصدار التأشيرات.