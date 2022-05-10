ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من رئيسي تركيا ومصر وولي عهد الكويت

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واطمأن الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلا الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين.وعبر ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة.
كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.
كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
واطمأن الرئيس المصري على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية.
وعبر ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية مصر على مشاعره الأخوية الصادقة.
كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح.
واطمأن ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله تعالى دوام الصحة والعافية له.
وعبر ولي العهد عن الشكر لولي عهد الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.
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