محاكم ديوان المظالم تفصل في 32,537 دعوى عن بعد

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جاء ذلك في تقرير الربع الثالث السنوي لمحاكم الديوان للعام الهجري الحالي 1443هـ، الذي اشتمل على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بمحاكم الديوان مجتمعة، وكذلك عن كل محكمة على حدة. كما أوضح التقرير أن عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثالث من العام بلغت 1,363,761 زيارة، وذلك لأكثر من 12 مليون صفحة مستعرضة في المنصة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم في جميع مناطق المملكة ومختلف مراحل التقاضي خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1443هـ، 32,537 دعوى، عقد من أجل إنجازها 50,478 جلسة رقمية، فيما بلغ عدد الدعاوى المقيدة خلال ذات المدة 31,780 دعوى، بزيادة 788 دعوى عما أنجز في الربع الثاني من العام نفسه.جاء ذلك في تقرير الربع الثالث السنوي لمحاكم الديوان للعام الهجري الحالي 1443هـ، الذي اشتمل على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بمحاكم الديوان مجتمعة، وكذلك عن كل محكمة على حدة. كما أوضح التقرير أن عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثالث من العام بلغت 1,363,761 زيارة، وذلك لأكثر من 12 مليون صفحة مستعرضة في المنصة.

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