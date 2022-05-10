أمير مكة يستقبل محافظ جدة  ويوجه بمتابعة مشاريع التنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة المعين حديثا الأمير سعود بن عبدالله.

وهنأ أمير المنطقة، محافظ جدة بالثقة الملكية، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مؤكدا ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

من جهته عبر الأمير سعود بن عبدالله عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدما شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار جدة.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الاستئناف بجدة ماجد الرجيعي، الذي قدم للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطوات توظيف التقنية الحديثة لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولا إلى محكمة الاستئناف.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد ناغي، الذي هنأه بعيد الفطر.

واستمع الفيصل إلى شرح عن استراتيجية غرفة جدة، التي تركز على الحوكمة وتفعيل المبادرات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنمية ريادة الأعمال وتفعيل الاقتصاد الرقمي وتوليد الوظائف، إضافة إلى مكافحة التستر وبناء قواعد البيانات ودعم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

كما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الأحوال الشخصية عمر الريش، والذي قدم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال المحكمة ودورها في الفصل في المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية.