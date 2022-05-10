القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (9) مخالفين في منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيماً من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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