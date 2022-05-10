البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقد جمعه العام بالمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - الناطق_الرياض انطلقت اليوم بمدينة مراكش أعمال الجمع العام 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في موضوع “رفع التحديات في عالم مضطرب”، بمشاركة ممثلي 73 بلداً، ومساهمين مؤسساتيين بالبنك.

وناقش المشاركون في الجلسات الأولى لهذا اللقاء، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية، والتحديات التي تواجه العالم، ومن ضمنها دعم النمو الاقتصادي الدولي، وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك، علاوة على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا التي تثقل آفاق الانتعاش الاقتصادي، وسبل إعادة الدينامية للاقتصاد العالمي بعد سنتين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، فضلاً عن موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على النمو المرتبط بالاقتصاد الأخضر.

وبالموازاة مع جمعه العام، سيعقد البنك منتدى الأعمال الخاص به، الذي يعد منصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.

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