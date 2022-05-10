سمو أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بإسهام رجالات وأبناء منطقة الرياض, وكذلك الجهات العامة والخاصة في العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، والدور الذي يقومون به في خدمة المنطقة.

وأشار سموه إلى الأثر والخير في هذه النشاطات، والتعاون بين أفراد المجتمع وتقديم الصورة الحسنة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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