الخارجية الأمريكية: بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن التزام أمريكا تجاه تايوان ثابت للغاية، مشددا على أن بلاده تريد الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان.

وأوضح في تصريحات لـ قناة العربية، أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، مشيرا إلي أن القوات الروسية قصفت سفنا محملة بإمدادات غذائية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأن الرئيس جو بايدن أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأن تكون إيران على بعد أسابيع من تطوير قدرة نووية، مشيرا إلي أنه تم فرض 86 عقوبة على الحرس الثوري والشركات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع أمس على قانون يسمح بإعارة المعدات أو تأجيرها لصالح أوكرانيا، لتسهيل توريد المعدات العسكرية التي تحتاجها كييف خلال الحرب مع روسيا.

وافق بايدن على قانون الإقراض والتأجير لأوكرانيا لعام 2022، الذي حصل على موافقة الكونجرس، وتم التوقيع على القانون في المكتب البيضاوي.

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وقال بايدن في خطاب بهذه المناسبة إن “الولايات المتحدة تدعم الأوكرانيين في كفاحهم للدفاع عن بلادهم والديمقراطية ضد حرب بوتين القاسية”.