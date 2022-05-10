موارد الرياض يثقف 450 مستفيد من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عشرة برامج تدريبية نظمها خلال الشهرين الماضية بالتعاون مع جامعة الملك سعود واستهدف فيها قرابة الـ 450 من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة بهدف تثقيفهم في الجانب الإجتماعي وتنمية المهارات الحياتية لديهم .
ناقشت البرامج مجموعة من المواضيع ابرزها الطرق المثلى في تعامل الوالدين مع المراهقين ،وتعديل السلوك لدى الأطفال والتعاون والعمل الجماعي وتعديل السلوك لدى المراهقين وأساليب التنشئة الوالدية واثر التكنولوجيا على الأطفال وكيفية اختيار التخصص الجامعي ومشكلات النوم لدى الاطفال وتنمية المهارات الحياتية للابناء وصاحب البرامج العديد من التطبيقات وورش العمل لضمان المخرجات الجيدة وقياس الأثر لدى المتدربين.
الجدير بالذكر ان البرامج تأتي ضمن بنود الإتفاقية التي وقعها الفرع مع جامعة الملك سعود في وقت سابق من هذا العام وتتضمن تدريب وتثقيف جميع الفئات المستفيدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والكادر العامل معهم ويشرف على تنفيذ هذه البرامج ادارة الأسر الكافلة بمقر الفرع
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