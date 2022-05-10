محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بدء المشاركة في تعداد السعودية 2022 وذلك من خلال تعبئة استمارة التعداد عبر رابط العدّ الذاتي. survey.saudicensus.sa/ar.
وأفادت «الإحصاء» بأن هذه الخدمة تأتي من أجل تحقيق الخطط المستقبلية للسعودية، موضحة أن مرحلة العد الفعلي تبدأ اليوم (الثلاثاء) 10 مايو، وأن بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات الإدارية عند مختلف الجهات، من حيث إنها بيانات إضافية مثل خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمة لكل فرد من أفراد الأسرة.رابط العد الذاتي لتعداد السعودية 2022
كما شددت على أن التعداد السكاني أهم مصدر من مصادر البيانات الاجتماعية والاقتصادية، إذ يهدف تعداد السعودية 2022 إلى توفير إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان، إضافة إلى خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمة وبيانات المشتغلين لكل فرد من أفراد الأسرة بجميع الفئات العمرية.
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