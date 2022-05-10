3 مواقع للأحوال المتنقلة

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 3 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران أمس، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف خدماتها للرجال والنساء أمس في مركز العمارية، فيما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير الخدمة للرجال الأربعاء في مقر إدارة التعليم بمحافظة تثليث لمدة يومين لكل منهما. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.