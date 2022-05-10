بلدية الخميس ترفع 100 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض

ضمن برنامج بلدية خميس مشيط في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك سعيًا لتحقيق جودة الحياة إحدى برامج رؤية المملكة 2030، فقد صرح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي عن جهود وأعمال البلدية المكثفة في تحسين المشهد الحضري وتوضيح الإحصائيات الخاصة بازالة التشوهات البصرية بالمحافظة. وذكر أن البلدية عملت على رفع 102.669 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ومعالجة نحو 15.264 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، إضافة إلى معالجة وتحسين وضع 5.263 حاوية نظافة بأرجاء المحافظة. كما أشار الحويطي إلى أنه تم معالجة 115.781 مترا مربعا من حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية وطلاء وإصلاح أكثر من 22.300 متر مربع من بلاط الأرصفة المتهالك والإنترلوك. وفي الختام بيّن المهندس محمد الحويطي أن البلدية ستمضي قدمًا، وستواصل جهودها في معالجة التشوهات البصرية حتى يتم القضاء عليها، كما ستواصل أعمالها في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة لتوفير بيئة صحية أفضل يستفيد منها زوار وأهالي محافظة خميس مشيط.



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