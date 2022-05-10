شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: خاصية العد الذاتي للتعداد تتيح المشاركة في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مشاركة المرأة في التعداد امتدادًا لإنجازات المملكة

- تعداد 2022 هو التعداد الرقمي الأول في تاريخ المملكة

- المملكة نجحت في التغلب على آثار جائحة كورونا

بدأ حفل إطلاق تعداد السعودية 2022 تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم.

من جهته أوضح فيصل الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته بهذه المناسبة، أن تعداد السعودية 2022 هو التعداد الرقمي الأول في تاريخ المملكة.

وأشار إلى توفير خاصية العد الذاتي والتي تمكن المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد من خلال الموقع الإلكتروني، في أي وقت ومن أي مكان وبخصوصية تامة، مبينا أن المملكة نجحت في التغلب على آثار جائحة كورونا.

وبين أن مشاركة المرأة في التعداد جاءت امتدادًا لإنجازات المملكة في تمكين المرأة السعودية وزیادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف الأعمال من مناصب قيادية وصولًا إلى المساهمة في أعمال البحث الميداني.