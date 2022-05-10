بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، المباراة التي ستجمع بين برشلونة وسيلتا فيجو، على ملعب كامب نو، في الجولة 36 من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وكانت مواجهة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في ملعب بالايدوس، قد انتهت بالتعادل الإيجابي “3-3″، قبل أن يتولى تشافي تدريب برشلونة.

ويدخل برشلونة المباراة في الترتيب الثاني بلائحة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خاصة بعد انتصاره في اللقاء الماضي على ريال بيتيس بهدفين لواحد.

وفي المقابل، يدخل ريال بيتيس اللقاء في الترتيب الحادي عشر بلائحة الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة.

مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر

أخبار قد تهمك

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ضيفه سيلتا فيجو على ملعب كامب نو.

برشلونة بث مباشر

تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: داني ألفيس، أراوخو، إريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جافي.

فيران توريس، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: أوباميانج.