محمد بن مسعود - الدمام - من بين الكثير من العاب الكازينو على الإنترنت، تحظي لعبة اون لاين بلاك جاك بشعبية كبيرة لدى اللاعبين العرب. فهي لعبة كازينو مميزة تناسب الرجال والسيدات، وتوفر لك الكثير من المتعة والترفيه. ظهرت هذه اللعبة لأول مرة منذ مئات السنين في الدول الأوروبية. مع مرور الوقت، انتشرت اللعب لجميع دول العالم وظهرت نسخ وإصدارات جديدة منها. كانت بداية لعبة اون لاين بلاك جاك في الوطن العربي منذ أكثر من 100 عام. نقدم لك هذا التقرير المفصل عن العاب البلاك جاك، فتابع القراءة!

ما هي لعبة اون لاين البلاك جاك؟

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هي عبارة عن واحدة من العاب الكوتشينة حيث يتم اللعب باستخدام مجموعة أو أكثر من البطاقات القياسية والتي يبلغ عددها 52 ورقة كما تعرف تمامًا. يمكن لعب البلاك جاك بشكل فردي وهو المقصود بألعاب البلاك جاك اون لاين. يمكن أيضًا الاستمتاع باللعبة بشكل جماعي.

كيفية الوصول لألعاب بلاك جاك

بعد الكثير من البحث، توصلنا إلى أنه هناك ثلاث طرق أساسية يمكنك من خلالها الاستمتاع بأفضل العاب البلاك جاك. هذه الطرق هي كالتالي:

1- مواقع الكازينو اون لاين: هناك عدد كبير من مواقع الكازينو على الإنترنت والتي يمكنك الوصول إليها طالما لديك هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر واتصال جيد بالإنترنت. تقبل هذه الكازينوهات اللاعبين العرب وتقدم لهم الكثير من العاب كازينو اون لاين والخدمات الأخرى التي تسهل عليك عملية اللعب. توفر مواقع الكازينو اون لاين العاب بلاك جاك بمال حقيقي والعاب بلاك جاك مجانية. إلى جانب ذلك، يمكنك الوصول لألعاب قمار مختلفة منها روليت كازينو، البوكر والعاب السلوتس اون لاين. في حالة لعب اون لاين بلاك جاك بمال حقيقي، تحصل على ارباح حقيقية في حالة الفوز في اللعبة. تضمن لكم مواقع الكازينو المرخصة سحب الارباح التي تحصل عليها من اللعب.

2- الكازينوهات الأرضية: يمكن لعب البلاك جاك من خلال الكازينوهات الأرضية التقليدية. تتوفر هذه الكازينوهات في بعض الدول العربية مثل الجزائر، لبنان ومصر. مع ذلك، لا تستقبل هذه الكازينوهات المواطنين المحليين. حتى إذا كنت من لبنان، وتسكن بجوار كازينو لبنان، لن تتمكن من الدخول وذلك لأن هذه الكازينوهات مخصصة للسائحين فقط ومن بملك جواز سفر أجنبي.

3- اللعب في المنزل: هذه هي الطريقة الأقل متعة وإثارة. يمكنك دعوة أصدقائك أو افراد العائلة وشرح لعبة البلاك جاك لهم. احضر بطاقات الكوتشينة واجلسوا إلى طاولة أو حتى على أرضية الغرفة واستمتعوا باللعب. قد لا تنال اللعبة رضا الآخرين من أصدقائك مما لا يشجع على الاستمرار في اللعب.

شرح لعبة بلاك جاك اون لاين

طالما قررت لعب البلاك جاك، وخاصة بمال حقيقي، يجب عليك أن تفهم جيدًا طريقة لعب اون لاين بلاك جاك. في البداية، يكون عليك الاشتراك في موقع كازينو اون لاين مثل casino 888 اون لاين. الاشتراك في هذه مواقع الكازينو على الإنترنت مجاني، ويكون عبارة عن ملء استمارة التسجيل باستخدام بعض البيانات الشخصية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، بلد الإقامة وما إلى ذلك. الخطوة التالية تكون تمويل حسابك في الكازينو اون لاين ببعض المال لكي تتمكن من لعب اون لاين بلاك جاك مقابل المال الحقيقي. هذا يؤهلك أيضًا للحصول على المكافأة النقدية التي تقدمها مواقع الكازينو اون لاين.

قواعد لعب اون لاين بلاك جاك

بعد القيام بالخطوات السابقة، تكون جاهز للعب اون لاين بلاك جاك مقابل مال حقيقي. يتم اللعب، كما ذكرنا في البداية، باستخدام بطاقات الكوتشينة. الهدف من اللعبة هو تكوين يد من البطاقات بقيمة 21 أو اقرب إلى ذلك. إذا تخطت قيمة البطاقات التي قمت بتكوينها الرقم 21، تكون قد خسرت الجولة. هناك قواعد معينة ومتفق عليها لقياس قيمة البطاقات في لعبة البلاك جاك. فجميع بطاقات الصور (الملك، الملكة، والأمير) تعطي قيمة 10. بطاقة الرقم 1 (الآس) تعطي قيمة 1 أو 11 حسب ما تقرر أنت أو، بشكل أدق، حسب ما يساعدك على الفوز. بالنسبة لبطاقات الأرقام من 2 إلى 10، فهي تعطي قيمة الرقم الموجود على البطاقة. فمثلًا، البطاقة رقم 5، تعطي قيمة 5، وهكذا.

خطوات لعب البلاك جاك

قم اولًا بتسجيل الدخول إلى حسابك في كازينو العرب الذي قمت بالاشتراك به سابقًا وقمت بتمويله ببعض المال. بعد ذلك، اذهب إلى قسم العاب الطاولة في كازينو عربي حيث تجد العاب البلاك جاك المختلفة إلى جانب العاب الطاولة الأخرى مثل الروليت، البوكر والباكاراة. الخطوة التالية تكون اختيار لعبة اون لاين بلاك جاك تناسبك من حيث حدود الرهان. فلكل لعبة بلاك جاك حد أدنى وحد أقصى للرهان. من المفضل أن تختار لعبة البلاك جاك التي يكون فيها حد الرهان الأدنى منخفض لكي تتمكن من لعب الكثير من الجولات بمبلغ مالي صغير. الآن، انقر على مفتاح بدء اللعب، حدد قيمة الرهان واطلب بدء توزيع البطاقات.

لعب اون لاين بلاك جاك في كازينو على الإنترنت يكون بشكل فردي، أو بشكل أدق في مواجهة موزع اللعبة الإلكتروني حيث لا يكون هناك أشخاص حقيقيين تلعب معهم أو في مواجهتهم. هذا على عكس العاب بلاك جاك كازينو مباشر والتي تضعك في بث مباشر مع موزع حقيقي ولاعبين حقيقيين.

سيقوم الموزع الآن بتوزيع البطاقات حيث تحصل أنت على بطاقتين مكشوفتين لك أنت فقط. يحصل الموزع المباشر في الكازينو المباشر أيضًا على بطاقتين، أحداهما مكشوفة لك والأخرى مقلوبة. تقوم الآن باحتساب قيمة البطاقات وتقرر ما إذا كنت تريد المزيد من البطاقات أم لا. في حالة رغبت في الحصول على بطاقة إضافية، انقر على المفتاح المخصص لذلك. في النهاية، يتم الكشف عن البطاقات التي قمت بتكوينها أنت والموزع وتحديد الفائز. تكون عوائد الدفع في لعبة البلاك جاك بنسبة 1 إلى 1. ففي حالة المراهنة بمبلغ 2 دولار، ستحصل على مبلغ 2 دولار إلى جانب استرداد أموال الرهان في حالة الفوز.

لعبة بلاك جاك مجانية

من أهم المميزات التي تتوفر في مواقع الكازينو اون لاين هو أنها توفر لك لعب بلاك جاك مجاني. فحتى إذا لم يكن لديك رصيد في حسابك على كازينو اون لاين، ستتمكن من اللعب والاستمتاع. لا يتطلب الأمر، في حالة لعب بلاك جاك مجاني، أن تضع رهان بمال حقيقي. الأمر السيء هو أنك لن تحصل على ارباح حقيقية حتى في حالة الفوز في اللعبة.

هناك طريقة مميزة تساعدك على لعب اون لاين بلاك جاك مجانًا وربح المال الحقيقي في نفس الوقت. هذه الطريقة هي من خلال استخدام أموال المكافآت النقدية التي تحصل عليها من مواقع الكازينو. فبعد الاشتراك في الكازينو، قم بعمل إيداع نقدي. بعد ذلك، ستحصل على مكافأة ترحيبية مميزة تبلغ قيمتها، في أغلب الأحيان، نسبة 100% من قيمة أو إيداع مثل ما يتم على موقع كازينو اون لاين 888. بعد ذلك، راهن بأموال المكافأة على العاب بلاك جاك واربح المال الحقيقي. في حالة الخسارة، لن تتأثر أموال الإيداع الخاصة بك.