شاهد.. لحظة مصرع وإصابة 5 فتيات في حادث مروع بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لقيت فتاة مصرعها بينما أصيب 4 فتيات أخريات، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق “بورسعيد – دمياط” أمام مطار الجميل في مصر.
وذكرت صحيفة اليوم السابع أن فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تلقى إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول علياء ياسر عامر 16 سنة، نورا محمود مزروع 16 سنة، هالة السيد أبو سعدة 16 سنة، جنى تيسير مرزوق 17 سنى، حالتهن غير مستقرة ومصابات بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة.
كما وصلت رانا عمر شرف – جثة هامدة، وتم وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقوم الأطقم الطبية داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، بتقديمات الاسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الأربعة المصابة.
ويقوم رجال المباحث ومرور بورسعيد، بمعاينة مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.
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