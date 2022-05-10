اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في روما: شراكة وطيدة مع الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة

ألقى سعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية الصديقة، محاضرة بعنوان «العمل العالمي للأمم المتحدة»، بدعوة من مؤسسة «العمل العالمي» التابعة للأمم المتحدة، ومشاركة عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة في روما.

وأكد سعادة السفير، في كلمته، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توطيد أواصر الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما يخدم الأهداف المشتركة في ترسيخ التسامح والأمن والسلام الدوليين واحترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.

واستعرض سعادته التجربة المتميزة لمملكة البحرين في تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها الجمهورية الإيطالية، وشراكتها البنَّاءة مع المؤسسات والآليات الدولية، وتعزيزها بموجب اتفاق إطار التعاون الإستراتيجي والتنمية المستدامة مع وكالات الأمم المتحدة في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المفدى، والذي أكسبها سمعة عالمية مرموقة من خلال التزامها بالاتفاقيات الحقوقية الدولية وعضويتها الفاعلة في المنظمات الأممية، وانتخابها مؤخرًا عضوًا في لجنة المنظمات غير الحكومية للسنوات (2023-2026).