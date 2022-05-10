بث مباشر.. مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، في لقاء مؤجل من الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في الترتيب الثاني بلائحة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، برصيد 83 نقطة.

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وفي المقابل، يدخل أستون فيلا المباراة في الترتيب الحادي عشر برصيد 43 نقطة بقيادة مدربه ستيفن جيرارد.

وكان ليفربول قد تعادل في أخر مباراة له في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي ضد توتنهام بهدف لمثله على ملعب أنفيلد رود.

ليفربول مباشر

وتعرض ليفربول الموسم الماضي لخسارة قاسية على ملعب فيلا بارك ضد أستون فيلا بنتيجة (7-2)، وهي الهزيمة الأكبر للريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مضيفه أستون فيلا.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، جونز.

خط الهجوم: ماني، جوتا، دياز.