شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تعززان التعاون التجاري في التقنية والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، بنائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، لبحث سبل تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك على هامش زيارته الولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية إقامة تحالفات قوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار

وأَطلعَ الجانب الأمريكي على الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم مجالي الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، والمبادرات التي أطلقتها من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، وصولًا إلى تتويجها بجائزة القيادة الحكومية من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ لتبنيها أفضل السياسات واللوائح التي تدعم هذا المجال.

وتطرَّقَ إلى الممكِّنات التي تحظى بها المملكة، المتمثلة في وجود بِنية رقمية داعمة، وتشريعات محفِّزة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة،إذْ إنَّ حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية تجاوز أكثر من 40 مليار دولار.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار، والاستفادة من الفرص التجارية المتعددة التي أتاحتها رؤية المملكة الطموحة 2030.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعددٌ من مسؤولي الجانبين.