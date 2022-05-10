شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث استثمار التقنيات الحديثة مع نظيره اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، طارق بن سالم العكبري.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع نظيره اليمني، استثمار التقنيات التعليمية الحديثة، وما تقدمه من خدمات؛ لمساعدة الطلاب والطالبات اليمنيين، والتعاون القائم بين الجانبين وآفاقه المستقبلية.

وأكد الجانبان أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التعليم.