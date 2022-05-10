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وزير التعليم يبحث استثمار التقنيات الحديثة مع نظيره اليمني

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، طارق بن سالم العكبري.

وبحث الوزير "آل الشيخ" مع نظيره اليمني، استثمار التقنيات التعليمية الحديثة، وما تقدمه من خدمات؛ لمساعدة الطلاب والطالبات اليمنيين، والتعاون القائم بين الجانبين وآفاقه المستقبلية.

وأكد الجانبان أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التعليم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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