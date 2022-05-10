بايدن: التضخم في أمريكا أصبح خارج سيطرتنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الرأسمالية تتعلق بالمنافسة لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الغذاء في العالم .

وأضاف بايدن خلال كلمته حول أزمات الاقتصاد العالمي، إن الجميع الآن يري تضخما تاريخيا في جميع أنحاء العالم ونعمل علي مواجهة الأزمة في الولايات المتحدة ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ساعدت الشركات الصغيرة في العمل لتقليل ارتفاع الأسعار.

وأوضح بايدن ، أن الجميع يعمل علي تخفيض الأسعار في أمريكا ، مؤكدا أن التضخم بات خارج سيطرتنا ولدينا 55 شركة من الشركات الكبرى لا تدفع ضرائب .

وقال بايدن “نبحث رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية لكبح التضخم”.