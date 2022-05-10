اخبار الخليج – وفد الشعبة البرلمانية يلتقي بوزير الخارجية الكويتي على هامش اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

محمد بن مسعود - الدمام - التقى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، بوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اليوم (الثلاثاء)، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والمنعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو الجاري بدولة الكويت الشقيقة.

وأشاد وفد الشعبة برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، وبعضوية سعادة النائب أحمد العامر عضو مجلس النواب، وسعادة النائب زينب عبدالأمير عضو مجلس النواب، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعبًا، مثمنًا المساعي المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، وبما يحقق التقدم والازهار للشعوب ويحقق تطلعاتها.

وأعرب وفد الشعبة البرلمانية عن امتنانه للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في ترسيخ مفاهيم الممارسات الديمقراطية الرائدة، معربين عن اعتزازهم برحابة الاستقبال وحسن التنظيم لأعمال اجتماع الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مؤكدين أهمية عقد مثل هذه اللقاءات العربية التي تصب في مصلحة الشعوب الشقيقة والشباب في الوطن العربي، والتي تقوي من الترابط والأخوة العربية في شتى المجالات.