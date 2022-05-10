اخبار الخليج – رئيس الأمن العام يجتمع مع ممثل مجلس الوزراء البريطاني والخبير الاستراتيجي للتطوير بكلية التخطيط للطوارئ

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث مع السيد ديفيد راسل بارسن ممثل مجلس الوزراء البريطاني والخبير الاستراتيجي للتطوير بكلية التخطيط للطوارئ وممثلي كلية التخطيط للطوارئ بالمملكة المتحدة ، بحضور العميد علي محمد الحوطي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وأكد سعادة رئيس الأمن العام أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الحماية المدنية والإجراءات التي تتخذها قطاعات الدولة لمنع أو التخفيف من آثار حالة الطوارئ أو الكوارث ، ودعم التخطيط وتطوير السجل الوطني للمخاطر، ودراسة المخاطر البليغة على المدى القريب والتي يمكن أن يكون لها نطاق واسع من الآثار على مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التعاون في مجالات الحماية المدنية وتطوير القدرات الوطنية للتخطيط والاستجابة والتعافي من الطوارئ والكوارث.

وأشاد رئيس الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع كلية التخطيط للطوارئ الذي استمر منذ 2005 وما تحقق في هذا الصدد من تطوير وفق استراتيجية أرسى معالمها معالي وزير الداخلية ، وأسهمت في التزام مملكة البحرين لما جاء في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والتزام جميع قطاعات الدولة بواجبها في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة ودورها الجوهري كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض مذكرة التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب والخدمات الاستشارية في مجال الحماية المدنية من أجل تعزيز إجراءات الحماية والسلامة العامة ، وذلك من خلال تحسين القدرات والإجراءات في مجال الحماية المدنية وتقييم المخاطر وإدارتها وإجراءات الوقاية والتخطيط للطوارئ بالإضافة الى تنمية القدرات وتطبيق منهجية المعرفة العلمية والبحوث ونصائح الخبراء لإدارة المخاطر والطوارئ ، كما تم استعراض التعاون على إدارة استمرارية الأعمال وتنسيق كافة جهود التعافي بعد الأزمة ، والتصدي لها من خلال الاتصال المباشر مع كافة الجهات المعنية ، وتوعية وتثقيف الجمهور للتعامل السليم أثناء وقوعها للحد من آثارها السلبية.

كما تم خلال الاجتماع ، الاطلاع على البرنامج التدريبي الخاص بالمستويات القيادية الذهبية والفضية والبرونزية على المستوى الوطني وتأهيل كوادر وطنية مختصة في مجال الحماية المدنية تعنى بجميع الجوانب الفنية.