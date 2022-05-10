اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تنظم ورشة عمل تدريبية حول خدمات مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية ، نظمت المحافظة ورشة عمل تدريبية حول خدمات مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل ، وذلك في مبنى المحافظة.

وبهذه المناسبة ، أشاد سعادة المحافظ بالتعاون البناء مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بسعادة وزير العمل السيد جميل حميدان ، مقدماً الشكر لمبادرة السيد هدى الحمود مديرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإثراء الوعي الثقافي لتحديد المسئولية من أجل تعزيز الشراكات والمبادرات لتنفيذ قانون العدالة الاصلاحية للأطفال ، مؤكداً على شمولية هذا القانون في كفالة حق الطفل المعنف الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية في مملكة البحرين.

وقد احتوت الورشة التي شارك فيها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الحكومية والخاصة ومن عناصر مديرية شرطة المحافظة الشمالية على ثلاثة محاور ، حيث حاضرت في المحور الاول الاستاذة اسماء العلص الباحث الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبينت خلاله أهمية توعية الطفل بحقوقه، ومتابعته اجتماعياً ونفسياً من خلال البرامج التأهيلية البديلة، في حين تطرقت السيدة عائشة النجدي مشرف خط نجدة ومساندة الطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المحور الثاني إلى كيفية تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني والصحي للطفل المعنف ، بينما ركزت الدكتورة وفاء الحلو رئيس الخدمات الادارية بالمحافظة الشمالية على الجوانب الحقوقية والقانونية التي نص عليها قانون ودستور مملكة البحرين.