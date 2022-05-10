“موسم جدة” ينعش قطاع الفنادق والإيواء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أنعش موسم جدة 2022 منذ انطلاقته 2 مايو قطاع الفنادق والإيواء؛ وإيجاد حراكٍ غير مسبوق في هذا القطاع الحيوي الهام؛ حيث حقق أرقام إشغال فاقت التوقعات.

من جانبه أوضخ المختص في قطاع السياحة والفندقة ثامر الحربي أن كثيراً من فنادق مدينة جدة من فيئتي 4 و 5 نجوم، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100 %، بعد إنطلاق موسم جدة، مشيراً إلى أن موسم جدة يعتبر حدث استثنائي كبير، سينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي بشكل عام، وعلى قطاع الايواء والفنادق بوجه الخصوص.

وأكد الحربي في هذا السياق أن الأرقام التي أعلنت تنها إدارة موسم جدة، عن تجاوز عدد زوّار الموسم في أيامه الثلاثة الأولى 200 ألف زائر محفز كبير لإنعاش قطاع الإيواء في جدة، موضحاً أن التنوع الجميل بين مناطق فعاليات الموسم لتسعة مناطق مختلفة، و2800 فعالية، كان اختياراً ذكياً يلبي رغبات جميع الأذواق والأعمار.

وأضاف أن موسم جدة استطاع الدمج بين العراقة والتراث مع الترفيه والمتعة، بما يساعد في جذب التديد من السياح من الداخل والخارج، لاسيما وأن السائح يبحث عما تتميز به كل منطقة من مقومات، مشدداً على أن جدة اليوم أصبحت قبلة للزوار، سواءً الباحثين عن الثقافة والتاريخ الذين يقصدون منطقة جدة البلد، أو الراغبين في زيارة المناطق الأخرى الفاخرة كنادي اليخوت الذي يعد لوحة جمالية على البحر الأحمر، إلى جانب منطاق الترفيه والفعاليات والتنوع الجميل الذي تتميز فيه مناطق موسم جدة 2022 .