“سيرك دو سوليه” يسجل تنافس 39 عارضاً من 13 دولة حول العالم في موسم جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

سجلت منطقة “سيرك دو سوليه” في موسم جدة 2022؛ تنافس 39 عارضاً وعارضة، من جنسيات مختلفة يمثلون 13دولة حول العالم، وذلك بدعم نحو 25 فني تشغيل لمساندتهم، في عروض السيرك العالمية اليومية المشوقة .

وتتراوح أعمار العارضين مابين 17 و 62 سنة، يستخدمون يومياً 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم دو سوليه الخاصة والأكثر شهرة، منها 19 زياً أصلياً من سيرك دو سوليه، و 9 أزياء حديثة، بالإضافة إلى العديد من الأزياء الكلاسيكية المميزة التي تظهر في شكلها الأصلي، كما يستخدم الفنانون أكثر من 80 وزجاً من الأحذية، خلال عروضهم المنوعة التي تتمثل في عروض بهلوانية وعروض النار وبالونات الهيليوم العملاقة والعاصفة الثلجية، والعروض الأخرى التي تمزج بين الإبداع والفكر .

ويظهر الفنانون العارضون في السيرك للجمهور بمكياج خاص مصمم لكل عرض لتخدم قصة العرض، وذلك بالاستعانة بنخبة من مشاهير المكياج العالميين، ويراعى في ذلك الشخصيات الجديدة وطبيعة العروض البهلوانية، والموازنة بين العروض الكلاسيكية والوجوه الجديدة الملهمة.

وتقدم عروض سيرك دو سوليه شركة كندية رائدة عالمياً في صناعة الترفيه، قدمت 50 عرضاً تم إنشاؤها وابتكارها على مدى 4 عقود، وقد عبرت الفرق العارضة 6 قارات لتقديم عروضها، التي شاهدها أكثر من 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة مختلفة في العالم .