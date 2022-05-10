ثنائي الهلال الناري يطير إلى الدمام استعداد لمواجهة الاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للسفر إلى مدينة الدمام، في إطار الاستعداد لمواجهة الاتفاق.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الاتفاق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مساء الغد “الأربعاء”، في لقاء مؤجل من الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان أن ثنائي الهلال، سلمان الفرج وسالم الدوسري، يتقدمان بعثة الهلال المغادرة إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

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وتأكدت جاهزية سلمان الفرج، قائد الهلال، لمباراة الاتفاق، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام ضمك، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي؛ بسبب إصابته بالانفلونزا، فيما تغيب سالم الدوسري عن اللقاء، بإصابته بالتهاب في الحلق.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 52 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثالث عشر، آخر مراكز البقاء، برصيد 27 نقطة.

وتمثل مباراة الاتفاق، آخر استعدادات الهلال قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقررة يوم الأحد المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي، والتي ستحدد بنسبة كبيرة، هوية بطل الدوري.