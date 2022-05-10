ضبط سعودي يروج المخدرات في الكويت

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ثلاثة أشخاص (سعودي واثنان بدون) بحوزتهم 7 كيلوجرامات من بودرة "ليريكا"، و10 آلاف قرص من المادة نفسها وأدوات تستخدم لتعبئتها. وأشارت إلى أن عملية ضبطهم تأتي في إطار الحملات الأمنية المستمرة والمكثفة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأفادت إدارة الإعلام الأمني بأنه تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



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