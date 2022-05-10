جامعة نورة توقع 11 شراكة عالمية ومحليّة

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الاثنين 11مذكرة تعاون وتفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ووقعت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، عدة مذكرات لبرامج تنفيذية مع جامعات بريطانية وهي: "جامعة دندي"، و"جامعة غلاسكو"، و "جامعة إكسيتر"، و"جامعة ستر إثكلايد"، و"جامعة نيوكاسل"، إضافةً إلى توقيع عقد خدمات مع "جامعة سوانزي" لتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.

ويُمكن توقيع تلك البرامج التنفيذية؛ من تحقيق عدة غايات مشتركة منها: العمل على تطوير مشاريع بحثية وتعليمية مشتركة، والتعاون في عدة مجالات تعليمية وبحثية وتدريبية، فيما يخص الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية، ودراسات المتاحف والمعارض، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وعلى جانب المذكرات المحليّة، وقعت الدكتورة، مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد، واتفاقية تبادل مؤشرات الأداء للمقارنة المرجعية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع جامعة عفّت.

وتضمنت أبرز مجالات الشراكات المحليّة: تقديم البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات علمية وتطويرية، والتعاون في المجال الأكاديمي والبحثي، والتشارك في أنشطة مقارنة الأداء المؤسسي أو البرامجي.

وتأتي عقد تلك الشراكات المحليّة والعالمية إيمانًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأهمية التكامل والتعاون المحلي والعالمي في نقل الخبرات والتجارب وتبادل الاستشارات؛ لتحقيق أهداف وبلوغ غايات مشتركة، والوصول إلى مخرجات تنافسية ذات جودة عالمية.