شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة جديدة للمشتقات النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تقوم بافتعال أزمة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، والتلاعب بأسعارها، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين أسبوعيا، موضحا أن هذا التصرف استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين وسبل عيشهم.

وأشار إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتبارا من تاريخ 1 أبريل وحتى 8 مايو بلغ (10) سفن محملة بـ (268,911) طن متري، بالإضافة إلى سفينتين محملة ب(60.000) طن متري من الديزل تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي 3 اشهر.

وطالب "الإرياني"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها، والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها، وتوجيه عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة.