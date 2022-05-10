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«الموارد البشرية» تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة لعام 2021

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الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلى مستوى نضج في تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء لعام 2021، حيث وصلت إلى المستوى الخامس.

ويأتي دور مركز أداء في تقييم النضج للأجهزة العامة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسية وهي: إدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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