شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلى مستوى نضج في تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء لعام 2021، حيث وصلت إلى المستوى الخامس.

ويأتي دور مركز أداء في تقييم النضج للأجهزة العامة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسية وهي: إدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد.