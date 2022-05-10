شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة جازان» تحرر أكثر من 85 مخالفة على المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان خلال إجازة عيد الفطر المبارك أكثر من ١٣٩٦ زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية وباشرت أكثر من٧٠٠ بلاغ، حررت خلالها أكثر من ٨٥ مخالفة.

وكثفت الفرق الرقابية جولاتها على التخفيضات التجارية لمستلزمات عيد الفطر المبارك بهدف التحقق من التزام السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك المعروضة للبيع لدى المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، ومسح لأسعار السلع الغذائية والتموينية بشكل يومي عن طريق رابط مسح الأسعار الموجود لدى الفرق الرقابية.

وحث فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.