شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «مستقبل الطيران» يناقش سُبل تمكين المرأة بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعزيز ثقافة الريادة والابتكار لدى المرأة في هذا القطاع

- تحفيزهن للدخول بعالم صناعة الطيران

خصص مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني حاليا بالرياض جلسة حوارية لتسليط الضوء على المرأة ودورها الفعال في مجال صناعة الطيران والفضاء.

واستعرضت الجلسة تعزيز نجاحات المرأة وصولا إلى تحقيق ازدهارها في مجال صناعة الطيران، إلى جانب أهمية تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار لديها في هذا القطاع.

وعبّرت أول سعودية في مجال هندسة الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ المهندسة مشاعل الشميمري عن فخرها بجهود واهتمام المملكة بمستقبل الطيران وأهمية زرع بذرة الشغف والفضول لدى النساء لتحفيزهن للدخول بعالم صناعة الطيران ورفع نسبة وجودهن في مجالاته العديدة.

من جانبها أكدت ممثلة الهند في منظمة الطيران الدولي (إيكاو) الدكتورة شيفالي جونيجا ضرورة تحسين الفكرة الذهنية لوجود المرأة في مجال الطيران في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن العمل على الآلات لا يقتصر على الرجال فقط، فالمرأة وضعت بصمتها وبقوة وحققت نجاحات كبيرة.

بدورها قالت ممثلة سنغافورة في منظمة الطيران المدني الدولي إيلين بوه: إن التحديات موجودة في جميع الوظائف ولا تقتصر على مجال الطيران فقط، مؤكدة أن النساء يلعبن دوراً مهماً في ازدهار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

يذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران يضم نخبة من قادة القطاعين العام وقطاع الأعمال ومديرين تنفيذيين ومنظّمين من حول العالم بهدف تشكيل الآلية لتطوير السفر الجوي الدولي وطرح حلول مستقبلية للصعوبات التي تواجه القطاع في الفترة التي تلت جائحة كورونا.