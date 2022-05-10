وزير الخارجية يستقبل الوزير الأول المكلف بالمهمة الخاصة بالشؤون الإسلامية الكمبودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير الأول المكلف بالمهمة الخاصة بالشؤون الإسلامية الكمبودية المبعوث الخاص لمملكة كمبوديا أوكانها داتوك عثمان حسن.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.
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