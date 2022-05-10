الصحة العالمية تدعو إلى تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات وأدوية كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم دول العالم إلى العمل على الانتهاء من تلقيح ٧٠٪؜ من سكانها قبل حلول منتصف العام الجاري مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا وتحقيق الأهداف العالمية للتلقيح، مؤكداً أن التلقيح هو أفضل أدوات الحماية من المرض الشديد ودخول المستشفيات والوفاة وحماية المجتمعات والنُظم الصحية .

وطالب في مؤتمر صحفي بالتوصل في القمة الافتراضية لكوفيد١٩ -التي تُعقد في ١٢ مايو الجاري وتترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإندونيسيا والسنغال وبيليز- إلى اتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات وأدوية كوفيد١٩ ومضادات الفيروسات، وتعزيز منح تراخيص تصنيعها في مختلف مناطق العالم لوصولها لكل من يحتاجها .

وقال ادهانوم: إن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في أكثر من ٥٥ دولة وتزايد الإصابات بمتحورات أوميكرون يسلط الضوء على تقلبات هذا الفيروس وأنه لا زال قيد التحور .

وأوضح ان المتحورات الفرعية تؤدي إلى فاشيات في حالات كثيرة، مشيرا إلى أن الجائحة لم تنتهِ بعد ، وأن أسوأ السيناريوهات تشتمل على ظهور متحورات تتفلت من المناعة، وتنتقل بشكل أسرع وتسبب أعدادا أكبر من الوفيات، داعيا إلى تتبع التسلسل الجيني للفيروس ومشاركة البيانات على منصة المنظمة .