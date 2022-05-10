اخبار الخليج – تصنيف التايمز العالمي يتوج «الأهلية» المركز الأول على مستوى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - في إنجاز عالمي كبير على المستوى المحلي والعربي، تبوأت الجامعة الأهلية موقعا متقدما بين جامعات العالم بحسب التصنيف السنوي الذي تنشره مؤسسة التايمز العالمية ( (Times Higher Education Impact Rankings، والذي أظهر تقدم الجامعة بحصولها على المركز 101+ من بين أفضل 1406 جامعات مختارة من مختلف دول العالم هي الأعلى تأثيرًا وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، لتكون الجامعة الأهلية بهذا الانجاز الأولى محليا والثالثة عربيا والثالثة والعشرين عالميا في مؤشر جودة التعليم استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما أحرزت الجامعة المركز 17 عالميا في الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

وأعلنت مؤسسة التايمز العالمية نتائجها التقييمية لمختلف الجامعات في العالم مساء الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، بملتقى التأثير والإبداع المقام في مدينة ستوكهولم بالسويد، حيث أكدت نتائج الجامعة الأهلية نجاحها في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية البحرين 2030، الهادفة إلى جعل مملكة البحرين في موقع ريادي متقدم في مختلف الخدمات سيما خدماتها التعليمية.

وضمت القائمة 1406 جامعات من 110 دول حول العالم، والتي بادرت بمشاركة بياناتها التي توثق مساهمتها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تضم 17 هدفاً، حيث يتم تقييمها بشكل مستقل من قبل خبراء مستقلين في مجال التنمية المستدامة تم انتقاؤهم بعناية، وتتم عملية التقييم وفق آلية واضحة ومعلنة من قبل جهة التصنيف الدولية (Times Higher Education Impact Ranking).

ويأتي هذا الإنجاز تجسيداً لقيمة المسؤولية التي تتبناها الجامعة تجاه المجتمع، حيث تلتزم الجامعة بتحقيق معايير محددة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كجزء من خطتها الإستراتيجية، والتي من ضمنها جودة التعليم، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، عقد الشراكات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولم يكن هذا الإنجاز خارج سياق سلسلة واسعة من الانجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة الأهلية، فمؤخرا حققت الجامعة الأهلية المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الخاصة في البحرين في البحث العلمي وفقًا لتصنيف SCImago Institutions Rankings الصادر عن قاعدة (Scopus) للأبحاث العلمية إحدى أهم قواعد الأبحاث العلمية العالمية المرموقة. وتأتي هذه الانجازات العالمية للجامعة الأهلية استكمالا لانجازاتها المحلية في مجال الجودة استنادا لنتائج هيئة جودة التعليم والتدريب والحصول على الاعتمادية من مجلس التعليم العالي.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج أن هذا الانجاز الكبير يدعو للفخر والاعتزاز وهو ليس انجاز الجامعة وأساتذتها وطلبتها منفردين وإنما إنجاز يرجع فضله في المقام الأول للقيادة الحكيمة، فلم يكن للجامعة الأهلية أن تتبوء هذه المكانة العالمية لولا الدعم والرعاية والمساندة والتوجيه الذي تتلقاه الحكومة الموقرة وعلى نحو الخصوص مجلس التعليم العالي.

واوضح الحواج أن هذا الانجاز يؤكد نجاح الجامعة في الالتزام بخدمة المجتمع والارتقاء به علميا وتنمويا واجتماعيا بما يتفق مع اتجاهات التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث لا تقل هذه الأهداف أهمية عن هدف تخريج الكفاءات المهنية وبثها في سوق العمل، حيث تفخر الجامعة بشبكة واسعة من الشراكات مع الشركات والمؤسسات بما ينعكس إيجابا على أدائها لرسالتها بوصفها منارة إشعاع وتنوير في المجتمع تسهم بفاعلية في نهضته الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جهته هنأ رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي جميع منتسبي الجامعة وشركائها بهذا الانجاز، منوها إلى أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا بحيث يتم قياس فاعلية كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من اوجه عدم المساواة. كما ان تصنيف التأثير يظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية.

يشار إلي أن تصنيف التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education Impact Rankings)الذي أطلقته مؤسسة التايمز البريطانية ليقيس تأثير الجامعات على المجتمع بناء على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (Sustainable Development Goals)، هو مؤشر الأداء العالمي الوحيد الذي يقيم الجامعات وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وتم إطلاق النسخة الأولى لهذا التصنيف عام 2019.