“ملكية العلا” توقع مذكرتي تعاون لتطوير مطار العلا الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_العلا

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرتي تعاون مع كل من شركة التنفيذي وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وذلك للإسهام في تقديم تجربة زائر مميزة في الصالة التنفيذية وصالة الركاب بمطار العلا الدولي، وذلك على هامش “مؤتمر مستقبل الطيران” المقام بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن توقيع المذكرتين يتناسب مع استراتيجية تطوير المطار التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار وصولاً إلى 2.6 مليون مسافر سنوياً بمعدل نمو يبلغ 33.8% حتى عام 2030.

وتهدف المذكرة الموقعة مع شركة التنفيذي إلى إدارة وتشغيل صالة التنفيذي وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى تقديم خدمات راقية ومتميزة لضيوف الصالة التنفيذية وكبار الشخصيات.

فيما تستهدف الاتفاقية الموقعة مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية توفير أحدث التقنيات المتعلقة بالملاحة الجوية لضمان انسيابية حركة المطار، وتوفير سبل السلامة وتعزيز تجربة المسافر عبر أحدث الوسائل التقنية.

جديرٌ بالذكر أن مطار العلا الدولي قد انضم إلى قائمة المطارات الدولية في مارس 2021، وذلك بعد مشاريع تطويرية لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية، والتي شملت رفع الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى 2.4 مليون متر مربع، وتتسع ساحة الطيران في المطار لـ15 طائرة في وقت واحد.