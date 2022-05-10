شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تكشف ملابسات تصوير فيديو المواطن «فهد» في المغرب عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيمون: - لست أنا من صور فيديو "فهد".. بل قمت بنقله من تطبيق لآخر - وجدت تفاعلا مبهراً من المواطنين السعوديين يدل على تكاتف لحمتهم

كشف سيمون زايدي لـ"اليوم" أنه لم يقم بتصوير مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن "فهد" من أهالي الباحة بسوق المحمدية في المغرب.

وأشار إلى أنه وجد الفيديو على تطبيقات لا يستخدمها أهالي الخليج بكثرة، وقام بنقل الفيديو إلى أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي يتفاعل فيه أعداد كبيرة من أهالي الخليج.

وأكد أنه في أقل من 12 ساعة من نشر الفيديو وبمجرد تواصل خال "فهد" معه ومع سفارة المملكة في المغرب، وإثبات هويته قامت السفارة بنقل فهد من المحمدية إلى موقعها في الرباط.

وأوضح أنه تلقى خبر وصول فهد إلى المملكة، مشيرا إلى أنه تلقى تفاعلا مبهراً من المواطنين السعوديين يدل على تكاتف لحمتهم.