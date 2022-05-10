شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يستقبل 22 مليون مصلٍ في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توزيع قرابة (5) مليون وجبة إفطار

- إجمالي عبوات زمزم الموزعة أكثر من (4.5) مليون عبوة

- بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية (283) ألف مستفيد

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي بلغ (22) مليون مصلي في شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر؛ فيما بلغ عدد الزوار للسلام على النبي صل الله عليه وسلم وصاحبيه -رضي الله عنهما- بلغ (406,000) زائر من الرجال والنساء في الروضة.

وقال في معرض حديثه عن مجمل ما بذل من خدمات من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وقاصديه خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر ، أن إجمالي عبوات زمزم الموزعة أكثر من (4.5) مليون عبوة، وإجمالي عدد الحافظات التي تم تقدم مياه زمزم من خلالها بلغ (330,000) حافظة.

كما تم توزيع قرابة (5) مليون وجبة إفطار، وفرش أكثر من (25) ألف سجادة بين ثابت ومتغير يومي، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية (283) ألف مستفيد، و(472) ألف مستفيد من مواقف السيارات، وإجمالي المستفيدين من خدمات كبار السن وذوي الإعاقة وسيارات الجولف والعربات (280) ألف مستفيد.