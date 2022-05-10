محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من مزاعم إزالة السموم من الكبد والكلى والتي يروج لها تجار بعض المستحضرات. وقال الخضيري : الذي يفهم في تشريح جسم الإنسان والفسيولوجية التي تحدث أثناء الهضم وتناول الأغذية (الأيض والاستقلاب metabolism) سيكتشف أن هناك تجارة بالاستغفال. وتابع : كن واعيًا، لا يخدعك المسوقين بمزاعم إزالة سموم detoxing الكبد أو الرئة أو الكلى! فليس هناك مزيل سموم إلا في العقل التجاري لتجار المكملات الغذائية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الخضيري يحذر من مستحضرات إزالة السموم من الكبد والكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.