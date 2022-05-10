أوكرانيا: العثور على جثث 44 مدنياً تحت أنقاض مبنى دمرته روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في خاركوف أوليه سينهوبوف، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات عثرت على جثث 44 مدنياً تحت أنقاض مبنى دمّرته روسيا، في مارس الماضي في إيزيوم بمنطقة خاركوف شرق أوكرانيا. وأوضح “سينهوبوف”، أن المبنى المكوّن من خمسة طوابق انهار وكان مدنيون بداخله، وفقاً لـ”أسوشيتد برس”.

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