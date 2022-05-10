“التعليمية” توقع 5 شراكات دولية مع بيوت خبرة عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقعت شركة تطوير للخدمات التعليمية شراكات استراتيجية مع عدد 5 بيوت خبرة دولية للشراكة في مجالات بناء وتصميم المحتوى التعليمي وابتكار الخدمات والحلول الإلكترونية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي 2022 بالرياض.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمه مع شركات ماغروهيل، وبيناري لوجيك، وسينغيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الإلكترونية والتطوير المهني، ومشاركة المعرفة والتجارب المميزة مع الخبرات الدولية في تقديم حلول ومنتجات جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية.