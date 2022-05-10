توقعات بتجاوز متوسط الحرارة السنوي العالمي 1.5 درجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في وقت متأخر من يوم الاثنين، أنه قد يتجاوز متوسط درجة الحرارة السنوي العالمي 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لأول مرة بحلول عام 2026.

وأشارت إلى أن هناك احتمال بنسبة 50% لحدوث ذلك في فترة الخمس سنوات من 2022 إلى 2026.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هذا لا يعني أن عتبة 5ر1 درجة سيتم تجاوزها بشكل دائم، لأنه يمكن قياسها عند مستوى أقل في السنوات التالية.

وذكر ليون هيرمانسون، وهو الباحث الرئيسي للدراسة: “ولكن ذلك يكشف أننا نقترب بقدر أكبر من أي وقت مضى، من الوصول إلى وضع يمكن فيه تجاوز حاجز الـ 5ر1 درجة مئوية لفترة طويلة”.

ويتوقع الخبراء ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة خلال الأعوام المقبلة.

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وفي عام 2015 ، تم التوصل إلى اتفاق باريس للحد من الارتفاع العالمي الدائم في درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ويفضل أن يكون أقل من 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وفي ذلك الوقت كان يعتبر من المستحيل عمليا الوصول إلى 5ر1 درجة في غضون خمس سنوات.

وبين الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، “إن رقم الـ 5ر1 درجة مئوية لا يعد إحصائية عشوائية، بل إنه مؤشر على النقطة التي ستصبح عندها تأثيرات المناخ ضارة بشكل متزايد بالنسبة للأشخاص ولكوكب الأرض كله”.

والخبراء على قناعة بأن الجهود المبذولة لحماية المناخ حتى الآن، هي أقل تماما من أن تكون كافية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المستهدف.