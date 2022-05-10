«STC» مُمكِّن رقمي في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك STC كممكن رقمي في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ICEE2022 والذي تنظمه وزارة التعليم تحت عنوان «التعليم في مواجهة التحديات فرص وتحديات».

ويأتي دعم stc للمؤتمر ضمن دورها كممكن رقمي رائد في المملكة وضمن جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع التعليمي بالمملكة، حيث قدمت stc عدداً من المبادرات والدعم الرقمي لمنصات التعليم خلال فترة جائحة كورونا لضمان استمرارية التعليم وضمان وصوله لكافة الطلاب في جميع أنحاء المملكة.

وحرصت stc على توفير خدمات الاتصال للمستخدمين المجاني للمنصات والقنوات التعليمية ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكة بتوزيع الحركة لضمان استمرارية كافة أنشطة التعليم عن بعد والذي يعد ركناً رئيسياً في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وعكست هذه الجهود جاهزية البنية التحتية الرقمية لقطاع التعليم والتي ساهمت stc بتوفيرها ونتج عنها تميز المملكة في تحقيق منجزات نوعية في تطوير منظومة التعليم عن بعد واستمرار العملية التعليمية.

ويناقش المؤتمر تحديات التعليم والحلول المساهمة في تجاوز الأزمات ومتطلبات تطوير البنية التحتية للتعليم عن بُعد، سواء عبر الإنترنت أو من خلال القنوات التعليمية، ويتضمن المؤتمر مشاركة عدد من الجهات التعليمية وشركات البرمجيات والتقنيات التعليمية، ويتناول المؤتمر سبل تطوير القدرات التعليمية عن بُعد لدى الطاقم التعليمي وضرورة التكيّف والتأقلم مع الظروف المستجدة والأزمات.