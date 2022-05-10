اخبار الخليج – مؤشر توقعات ثقة الأعمال التجارية يرتفع إلى 28.1 نقطة خلال الربع الأول

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع مؤشر التوقعات لأداء ثقة الأعمال في المملكة ليبلغ 28.1 نقطه عن الربع الأول من العام 2022 بزيادة قدرها 10.4 نقطه مقارنة بتوقعات الربع الرابع من 2021، وشهد مؤشر الوضع الحالي للربع الرابع من عام 2021 الذي بلغ سالب 6.8 نقطة، ارتفاعا عن نظيره في الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 11 نقطة، مؤديا إلى ارتفاع في ثقة أداء الأعمال في البحرين في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب البيانات الرسمية، أظهر مؤشر الآراء المتعلقة بالربع الأول من عام 2022 على أساس أداء الأعمال، تبدي مايقارب 87.9% من المؤسسات توقعات مستقرة على مرضية بشأن أدائها في الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق، حيث تتوقع 40.2% من المؤسسات أداء مرضيا لأعمالها، و47.7% منها تتوقع استقرارا في الأداء.

واستناداً للأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بلغت نسبة المؤسسات التي ترى أداء الأعمال غير موات 12.1%، كما لوحظ ارتفاع ارتفاع وقدره 5.3 نقطة للمؤسسات التي تتوقع عمليات مواتية او متفائلة للربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2021، وانخفاض قدرع سالب 0.1 بين العمليات المحايدة أو المستقرة مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضي، كما لوحظ انخفاض قدره 24.1 نقطة للمتشائمين في الربع الأول من عام 2021، كما ارتفع رصيد التوقعات بقيمة 48.8 نقطة عن الفترة في الربع الأول من عام 2021.

ويذكر أن يتم نشر المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الثلاثة للإجمالي الوطني (الاقتصاد)، وحسب القطاع (الصناعة)، وحسب حجم المؤسسة وأنواع الاستثمار مع الاستثمارات الأجنبية أو المحلية.