الفيصل يستقبل محافظ جدة ورؤساء عدة جهات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة المُعين حديثا الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بالثقة الملكية سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مؤكدا ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

من جهته عبّر الأمير سعود بن جلوي عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّما شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار جدة.

كما استقبل الفيصل رئيس محكمة الاستئناف بجدة الشيخ ماجد الرجيعي، الذي قدم للسلام على أمير المنطقة وتهنئته بعيد الفطر المبارك. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطوات توظيف التقنية الحديثة لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولا إلى محكمة الاستئناف.

كما استقبل أمير مكة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، الذي هنأ سموه بعيد الفطر.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن إستراتيجية غرفة جدة، التي تركز على الحوكمة وتفعيل المبادرات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذلك بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنمية ريادة الأعمال وتفعيل الاقتصاد الرقمي وتوليد الوظائف، بالإضافة إلى مكافحة التستر وبناء قواعد البيانات ودعم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

واستقبل الفيصل أيضا رئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ عمر الريش, والذي قدم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. واستمع أمير مكة لشرح عن أعمال المحكمة ودورها في الفصل في المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية.