شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم ديوان المظالم تنجز 32 ألف دعوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغت عدد زيارات منصة معين الرقمية 1,363,761 زيارة

- أكثر من 12 مليون صفحة مستعرضة في المنصة

أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم في جميع مناطق المملكة ومختلف مراحل التقاضي خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري 1443هـ، 32537 دعوى، عُقد من أجل إنجازها 50478 جلسة رقمية، فيما بلغ عدد الدعاوى المُقيدة خلال ذات المدة 31780 دعوى، بزيادة 788 دعوى عمّا أُنجز في الربع الثاني من العام نفسه.

جاء ذلك في تقرير الربع الثالث السنوي لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443هـ، الذي اشتمل على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بمحاكم ديوان المظالم مجتمعة وكذلك عن كل محكمة على حدة.

كما أوضح التقرير أن عدد زيارات منصة معين الرقمية خلال الربع الثالث من العام قد بلغت 1,363,761 زيارة، وذلك لأكثر من 12 مليون صفحة مستعرضة في المنصة.