اخبار الخليج – صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (14) لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعضوية كُل من:
1. وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس.
2. وزير شئون الكهرباء والماء عضواً.
3. رئيس ديوان ولي العهد عضواً.
4. الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة عضواً.
5. السيد أحمد خالد العريفي عضواً.
6. السيد علي حبيب قاسم عضواً.
7. د.مريم حسن مصطفى محمد عضواً.
8. السيدة نور علي سلطان الخليف عضواً.
وتكون مدة عضويتهم في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية:
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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