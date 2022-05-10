اخبار الخليج – الجمهور على موعد للقاء الحكيم الفيلسوف العالمي الهندي سادغورو في المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف متحف البحرين الوطني يوم 15 مايو 2022م الفعالية العامة « أنقذوا إنقاذ التربة»، والتي تأتي ضمن حملة عالمية يقودها الفيلسوف الهندي الحكيم العالمي سادغورو، وذلك الساعة 8:00 مساءً، ويمكن للجمهور المشاركة في الفعالية والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للثقافة والآثار www.culture.gov.bh.

وسيزور سادغورو البحرين ليومين وذلك ضمن جولته العالمية التي بدأها من العاصمة البريطانية لندن وصولاً إلى الهند على دراجته النارية، وخلال جولته التي تستمر لمئة يوم سيقوم بقطع مسافة تزيد عن 30 ألف كيلومتر وسيزور 27 دولة.

وخلال تواجده في مملكة البحرين، سيلتقي سادغورو بالعديد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص في مجال البيئة كما وسيلتقي بالجمهور بشكل مباشر في متحف البحرين الوطني في فعالية من المتوقع أن يحضرها أكثر من 5000 شخص من بينهم العديد من الشخصيات العامة والمؤثرين.

وتتضمن الفعالية في متحف البحرين الوطني عروضاً ثقافية وأمسية من أداء فرقة إيشا سادغورو، إضافة إلى كلمة يلقيها سادغورو وتفاعل فيما بينه وبين الجمهور.

ويسعى سادغورو إلى جذب انتباه وحشد دعم أكثر من 3 مليارات شخص، هادفاً من ذلك رفع الوعي حول تدهور التربة والتصحر وللتشجيع على وضع السياسات من أجل الحفاظ على الأرض والبيئة الزراعية.

وتحظى حملة الفيلسوف الهندي سادغورو بدعم رسمي من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحّر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها.