أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة فيصل بن محسن الجهني, بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة من جهود مباركة، مشيداً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع .

من جهته أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على مايجده فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة من دعم ومساندة .